ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن ما تمر به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هذه الفترة موقف لا يحسد عليه، مشيرًا إلى أن موقف المفوضية الآن أمام الشعب الليبي محرج.

شرادة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن التخبط الذي يحصل الآن هو نتاج طبيعي، منوهًا إلى أن المفوضية أمام خيارين، إما النصوص سواء كانت دستورية أو الاتفاقيات الدولية، أو أن تكون مع طرف ضد الآخر وهذا الموقف من الطبيعي سيحدث تخبط كما يحدث حالياً.

وأكد على أن المفوضية جهة فنية وتطبق القوانين واللوائح الموجودة في البلاد، لافتًا إلى أن هناك خارطة طريق واتفاقًا سياسيًا ويفترض على المفوضية ألا تعلن معايير أو غيره؛ لأنه ليس من اختصاصها ويجب أن تتبع النصوص.

كما أفاد أن المفوضية جهة مستقلة ولا علاقة لها بالسياسة وأمامها نصوص واتفاق سياسي وقرارات أممية هذه في حال المخالفة، مشددًا على أنه يجب النظر في الأصل وليس في الفروع.

واختتم حديثه بالقول: “المناكفات بخصوص تعديل مادة ويذهب بها للبرلمان هذا لا يخصنا”، بحسب قوله.