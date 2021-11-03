ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته مجلة “ذا نيو هيومانتيرين” الدولية المعنية بأخبار الأزمات الضوء على الأوضاع الصعبة للمهاجرين غير الشرعيين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تطرق لمبادرة نظمها جمع من المتطوعين لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين الذين نظمت أجهزة أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية حملة أمنية ضدهم قادت لأحداث مؤسفة راح ضحيتها عدد منهم بين قتيل وجريح.

وبحسب التقرير تم تنظيم زيارة لمخيم مؤقت للمهاجرين غير الشرعيين أمام مقر أممي في العاصمة طرابلس ضمت طبيبا ومعالجا ليتبين وجود المئات في هذا المخيم الاحتجاجي المطالب بالإجلاء الفوري من ليبيا بحاجة لرعاية طبية عاجلة.

وأضاف التقرير إن عددا من هؤلاء مصابون بإطلاقات نارية مع وجود علامات تعذيب على أجسادهم وكسور في العظام وجروح ورضوض في رؤوسهم فضلا عن نساء حوامل ومرضى بالسكري يحتاجون إلى الأنسولين ومرضى كلى بحاجة إلى غسيل كلاهم.

وتابع التقرير إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين مصابين بمرض السل وأمراض أخرى منتشرة بالمرافق المزدحمة وغير الصحية حيث تم احتجازهم مبينا إن القائمين على المبادرة واجهوا موجة من التشكيك لفقدان الفئة المستهدفة ثقتها بالمنظمات الدولية.

وأضاف التقرير إن هؤلاء القائمين شددوا على كونهم مستقلين ما جعلهم محل ثقة فيما تم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات من الليبيين الراغبين بتقديم المساعدة لإيصال رسالة مفادها أنه ليس جميع أهل البلاد مهربين أو أشخاص سيئين يحاولون إلحاق الأذى.

وبين التقرير إن المبادرة ركزت بشكل أساسي على دعم النساء والأطفال والفتيات المعرضات للخطر بشكل خاص إلا أنهن ما زلن يتمتعن بروح نسوية قوية ويرفعن أصواتهن للدفاع عن أنفسهن على الرغم من كل الصعاب.

وأضاف التقرير إن القائمين على المبادرة تمكنوا من مساعدة بعض النساء الحوامل وإحداهن أثناء الولادة على الرغم من أنها لم تستطع الوصول إلى المستشفى العام الذي يرفض دائما تقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين.

وأقر التقرير بعدم كفاية التبرعات التي تم الحصول عليها والجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين ممن يجمعون التبرعات فيما بينهم لشراء الطعام الذي لا يكفيهم بأي حال من الأحوال في ظل غياب المرافق الصحية.

ونبه التقرير لبوادر أزمة صحية كبيرة في وقت تقع فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مأزق القيود الليبية وغياب أي إرادة حقيقية من الدول الأوروبية لإيجاد حلول حقيقية مؤكدا أهمية تغيير قوانين ليبيا التي تجرم المهاجرين غير الشرعيين.

ترجمة المرصد – خاص