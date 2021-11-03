ليبيا- أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أنه على الشعب الليبي أن يعلم أنه في تاريخ 24 من ديسمبر لن تكون هناك انتخابات، وإذا حدثت لن تكون عادلة؛ لأن الوقت لتحقيق العدالة في الانتخابات غير متاح.

حويلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: إن المفوضية حاليًا ذكرت أنها نشرت السجل الانتخابي والطعن خلال 48 ساعة، وهذا وقت ضيق، لافتًا إلى أنه قام بزيارة بعض مراكز الاقتراع ولاحظ عدم وجود سجل انتخابي، بالرغم أنه يجب نشره في مراكز الاقتراع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وموقع المفوضية.

وتابع: “حتى اللحظة لم نرَ سجلًا انتخابيًا نشر حتى يستطيع المواطن أو ذو المصلحة أن يطعن، كما نعلم أن هناك جدلًا كبيرًا حدث فيما يخص تزوير الأرقام الوطنية في بعض المناطق الحدودية ووسط البلاد ومعروفة ومسماة، هذه تحتاج لطعون لتكون عادلة ومصداقية، يجب أن يأخذ الطعن وقته والقضاء كما قال رئيس المفوضية لم يحدد اللجنة التي ستنظر في الطعون حتى اللحظة. في 24 من ديسمبر ممكن أن تنطلق العملية الانتخابية ونصل لمرحلة ترشح الناخبين، وحتى اللحظة لا يوجد اتفاق على القاعدة الانتخابات، ليس أن تضع الورقة في صندوق بل هذه العملية لها مراحل وكل مرحلة تحتاج وقتها”.

كما أضاف: “السبب جملة من الأشياء، أولًا خارطة الطريق التي أقرها في تونس وبدأت ولم ينفذ منها شيء إلا جزء من فقرة، وهي تعين السلطة التنفيذية التي يجب أن تبسط سيطرتها على البلاد، ورأينا هذه السلطة التنفيذية لم تستطيع أن تجتمع في بنغازي ولم تنزل في سبها ولا غات، وقواتها التي ذهبت لتأمين مديريات الجنوب أرجعت، هذه المؤسسة العسكرية غير موحدة ومنقسمة وهذا جزء”.

ونوّه إلى أن الجانب الأمني غير متوفر للحظة حتى يذهب الناخب بحرية وسلاسة أو يستطيع المترشح الذهاب لجميع أنحاء ليبيا ليعرض الترشح، خاصة في جانب الرئاسة، وهذا غير متوفر لهذه اللحظة والأساس التي عليه الانتخابات هي ليست غاية وهدفًا، بل الهدف هو الاستقرار، بالتالي العملية تحتاج لأساس قانوني ودستوري متفق عليه لكي تكون المدخلات والمخرجات جيدة ومتفقًا عليها، لكن حتى اللحظة الأساس الدستوري والقانوني غير متفق عليه، ما يعني أن مخرجات الانتخابات لن يكون متفقًا عليها، وربما طرف لن يرضى بنتائج الانتخابات، ما يعني احتمال الدخول بحرب أهلية كما حصل في العراق، بحسب قوله.

وبشأن موقف مجلس الدولة شدد على تمسكه بالاتفاق السياسي قائلًا: “حدث خلاف كبير أن المشكلة في ليبيا سياسية ومصاحبة لها مشكلة أمنية نتجت عنها مشكلة اقتصادية تداعت لها مشكلة اجتماعية، ووصلنا للصخيرات بسلبياتها وإيجابياتها، ومفروض أن مجلس النواب في 2018 بما أنه ضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وأصبح في التعديل الحادي عشر وجزء من الإعلان الدستوري مفروض التزام، مخالفة مجلس النواب للإعلان الدستوري هي ما نعاني منها حاليًا”.

وأفاد أن موقف مجلس الدولة بعد هذه المخالفة الصريحة للإعلان الدستوري، قام بالتقدم للمحكمة العليا بطعن دستوري رقم 1-2021 ورقم 2 وتقدم بطعن إداري، وحاليًا تحرك وكما اجتمع بالبلديات سيجتمع مع الإعلاميين والنشطاء ليوضح رؤية مجلس الدولة للمجتمع الليبي، وإذا لم يتم الاتفاق لن يكون هناك انتخابات.

حويلي زعم أن ما يقوم به عماد السايح مطعون به إداريًا لغاية هذه اللحظة، وكما قال رئيس مجلس الدولة هناك مثلث مجلس النواب والمفوضية والمجتمع الدولي يتمنى الجميع ألا يصبح “مربعًا”، مؤكدًا على أن القضاء يقوم بعمله، والقضاء حق دستوري للمواطن ويجب عليه النظر لهذه القضايا بأسرع وقت.

واستطرد: “تقدمنا بالطعن الإداري، وعادة الطعون الإدارية أسرع من الطعون الدستورية، وطالبنا في الشق المستعجل إيقاف ما تقوم به المفوضية العليا للانتخابات؛ لأنها مبنية على قوانين مطعون فيها وباطلة. المشكلة معقدة وتحتاج لتوافق سياسي ومجتمعي، وهناك أطراف غير مرغوب بها من جهتين يجب أن ترجع خطوة للخلف وتترك الشعب الليبي يختار، والحلول موجودة، في الاتفاق السياسي المادة 13 من الأحكام الإضافية تقول حل المشكلة السياسي هي الأول، المشكلة الأمنية والعسكرية مشكلة كبيرة”.

أما فيما يخص اتهام مجلس الدولة أنه تماهى مع عقيلة صالح في بعض الاتفاقات قال: إنه للأسف ما يسمى بالمجتمع الدولي كان لا يعترف بأحد إلا عقيلة صالح، وهذه نتيجة للضغوط الممارسة من قبل بعض الدول كفرنسا وروسيا.

وأوضح موقف مجلس الدولة من مبادرة عبد الله اللافي واصفًا إياها بـ”المبادرة الجيدة” والتي يمكن البناء عليها وتؤدي للحل وعملية تهدئة للوضع في ليبيا، وبعدها الاتجاه إلى الاستقرار وإجراء الانتخابات بصورة نزيهة وعادلة وشفافة، ويقبل بها وتكون ذات مصداقية.

واختتم حديثه مؤكدًا أنه داخل مجلس الدولة الموقف موحد والجميع ضد قوانين عقيلة صالح، بالتالي يجب الاجتماع مع اللجنة المشتركة بين المجلسين وحل هذا الإشكال القانوني الدستوري، وهذا يتولاه القضاء والجمعية العمومية، بحسب قوله.