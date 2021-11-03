رئيس فياريال يوضح حقيقة عرض نيوكاسل من أجل إيمري

رئيس فياريال يوضح حقيقة عرض نيوكاسل من أجل إيمري

إسبانيا – أكد فرناندو رويج، رئيس فياريال إن النادي الإسباني لكرة القدم ليس على علم بأي اهتمام بمدربه أوناي إيمري من قبل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية البريطانية أن نيوكاسل يستهدف مدرب باريس سان جيرمان وأرسنال السابق ليحل محل ستيف بروس الذي ترك النادي الشهر الماضي.

وأبلغ رويج محطة تلفزيونية محلية: “إيمري سعيد للغاية في فياريال وهو مرتبط بعقد.

وتابع:”إنه ليس قرار النادي وعندما لا يكون قرار النادي فإنني أقول إن العقود يجب احترامها. لا يوجد عرض ولا يوجد اتصال من ناد آخر مع مدربنا”.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن عقد إيمري مع فياريال، الممتد حتى 2023، يوجد به شرط جزائي يبلغ ستة ملايين يورو (6.95 مليون دولار).

وقال إيمري في مؤتمر صحفي قبل مباراة فياريال ضد يانج بويز في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء: “الحقيقة أنني لا أعرف أي شيء حول هذا الأمر”.

وأبلغ ماركوس سينا لاعب منتخب إسبانيا السابق ومدير العلافات المؤسسية في فياريال التلفزيون الإسباني بأن النادي “يتوقع من إيمري أن يتولى قيادته الأسبوع المقبل كالمعتاد”.

المصدر: “رويترز”