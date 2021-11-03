روسيا – تغلب المنتخب الروسي على نظيره الياباني بنتيجة 7-6 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

وفي المباراة الثانية من المجموعة الثانية تغلب المنتخب الإيراني على نظيره الباراغوياني بنتيجة 8-6.

وستواجه روسيا في مباراتها المقبلة الباراغواي اليوم الأربعاء.

وفي المجموعة الأولى، تغلب المنتخب الإماراتي المضيف على نظيره الإسباني بنتيجة 6-4، فيما تغلبت السنغال على البرتغال بنتيجة 7-4.

وتستضيف مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 نوفمبر الجاري.

يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.

المصدر: RT