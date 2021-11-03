إنجلترا – وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة جديدة عقب تعادل فريقه بشق الأنفس أمام مضيفه أتالانتا (2-2) ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

ونشر رونالدو عبر حسابه في “إنستغرام” عدة صور له من المباراة، وأرفقها بالقول: “نؤمن بأنفسنا حتى النهاية، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا.. نحن الشياطين الحمر”.

وسجل رونالدو هدفي اليونايتد، هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في كلا الشوطين، لينقذ فريقه من الخسارة وليحافظ على صدارة “الشياطين الحمر” للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على فياريال الإسباني الوصيف الذي حقق فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على يونغ بويز السويسري صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ويأتي أتلانتا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

المصدر: instagram/cristiano