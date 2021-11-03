موسكو – أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، محادثات في موسكو حيث بحثا العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأفاد بيان مقتضب صدر امس عن مكتب سكرتير مجلس الأمن الروسي بأن باتروشيف وبيرنز التقيا اليوم في موسكو حيث “بحث الطرقان العلاقات الروسية الأمريكية”، دون ذكر أي تفاصيل عن المحادثات.

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان سعيهما إلى تحسين العلاقات بين البلدين التي سبق أن قال الكرملين إنها تراجعت إلى أسوأ حالة منذ فترة الحرب الباردة.

وفي إطار هذه الجهود أجرى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يوم 16 يونيو الماضي في جنيف أول قمة بينهما استمرت نحو 4 ساعات واتفقا خلالها على إعادة سفيري البلدين بعد استدعائهما سابقا.

وأعلن بوتين أنه ليست لديه أوهام عقب لقائه مع بايدن، لكن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة ويمكن الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.

كما أكدت إدارة بايدن ضرورة التعاون مع روسيا في المجالات التي يمكن ذلك فيها، خاصة الاستقرار الاستراتيجي، والأمن السيبراني، وحل بعض الأزمات الإقليمية.

المصدر: RT