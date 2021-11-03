ليبيا – التقى رئيس ديوان المحاسبة أمس الثلاثاء مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رفقة عميد بلدية بني وليد وعميد جامعة بني وليد ورئيس مجلس إدارة مجمع بني وليد للصناعات الصوفية.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لديوان المحاسبة دور ديوان المحاسبة الذي يمكن أن يمارس من خلال الاختصاصات المناطة به وفقًا للقانون الاختصاص، وذلك من أجل حلحلة المشاكل والمختنقات التي تواجه بعض المشاريع بالمدينة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه مصنع بني وليد للصناعات الصوفية.

وخلص اللقاء إلى تكليف الإدارات المختصة بالديوان لتولي الإجراءات بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، على أن يتم إعداد موقف نهائي بالخصوص نهاية دوام يوم الخميس القادم.