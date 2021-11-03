ليبيا – عُقد اليوم الأربعاء الملتقى الوطني لدعم الانتخابات بالعاصمة طرابلس تحت شعار ” ملتقانا 24 ديسمبر ” بحضور عدد من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلسي النواب و للدولة وملتقى الحوار السياسي وكيانات سياسية وممثلين عن المجتمع المدني ووجهاء وأعيان من مناطق مختلفة.

الملتقى أصدر بيانًا ختاميًا تلقت المرصد نسخة منه تضمن 6 نقاط للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأكد الملتقى على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب في الـ24 ديسمبر المقبل، مشددًا أنه لا مجال لعرقلتها أو مماطلتها لتأجيلها.

ووجه دعوة لبعثة الأمم المتحدة و كافة الدول الداعمة لإستقرار ليبيا إلى إلزام الأطراف بالتعهدات المتفق عليها في خارطة الطريق لاتفاق جنيف بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وحث البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتولي زمام المبادرة بكل شفافية وحيادية وفق جدول زمني يجري يضمن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

كما أكد على أهمية الأحزاب والكيانات السياسية لإثرار العملية السياسية والوصول لأفضل أداء بما يحقق المصلحة الوطنية العليا أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم .

وشدد الملتقى على أهمية تنسق الجهود بين القوى السياسية في كل ليبيا خلال هذه المرحلة لضمان سير العملية الانتخابية وفق الضوابط و المعايير التي حددته القوانين بالخصوص.