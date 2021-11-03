ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إن الحديث عن الانتخابات في ظل الوضع الحالي نوع من الترف السياسي.

عمران أوضحت فيما يتعلق بالجدل القائم بشأن ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للانتخابات في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هذه الخطوة سيتبعها جدل أآخر، وأنها نتيجة طبيعية متوقعة للهزلية التي اتبعت في تأسيس ملتقى الحوار.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق والاتفاق السياسي لم يعتمد من مجلس النواب، كما أنه يضمن بالإعلان الدستوري، وهو ما يفتح الباب لخلافات جديدة خلال الأيام المقبلة.

كما أضافت أن الأسس التي تجرى بناء عليها الانتخابات لم تتوفر بعد، بداية من عدم توفر الوضع الأمني واللوجستي، مرورًا بعدم وجود قواعد دستورية وقانونية حاكمة متوافق عليها، يستند عليها في اجراء الانتخابات.

وبيّنت أنه رغم تأكيدات المجتمع الدولي والمحلي، فإن الغالبية تسعى لعرقلة العملية الانتخابية مع اختلاف الأهداف والرؤى.