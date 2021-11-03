فلسطين – أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مواجهات عنيفة اندلعت امس بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الشرقية في مدينة نابلس من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين وجنود إسرائيليين أثناء دخولهم المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

واقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية لنابلس بعشرات الآليات العسكرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عمليات إطلاق النار التي تستهدف الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية تزايدت خلال الشهور الماضية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية