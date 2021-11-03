ليبيا – أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوحدة قافلة من الإمدادات الطبية الطارئة إلى منطقة تاكنس الواقعة بالجبل الأخضر، استجابةً للتأثيرات التي خلفتها الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وزارة الصحة ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم تسليم ثلاث شاحنات من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية لمستشفى تاكنس العام، تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة علي الزناتي بشأن دعم الخدمات الصحية بالمنطقة، وتلبية الزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية الطارئة.

وأشارت الوزارة إلى أن سقوط مياه الأمطار بغزارة على منطقة تاكنس يوم الجمعة الماضي تسبّب في غرق الشوارع وتعطيل حركة المرور، وطالت الفيضانات المنازل والسيارات، وأغلقت عددًا من الشوارع الرئيسية بالمنطقة، وخلّفت أضرارًا لأكثر من 73منزلًا.