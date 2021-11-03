ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مالطا إندبندنت” المالطية لحالة عدم المبالاة الدولية بشأن الدمار الذي لحق بالدولة الليبية عام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى ليبيا على أنها ساحة أزمة جيوسياسية وفرصة لعقود مربحة فيما يراها الليبيون موطنهم المحطم على يد تدخل عسكري أجنبي لحلف “ناتو” قاده الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وبين التقرير إن إقرار أوباما بتدميره للدولة الليبية وعدم وضع خطة محكمة لإعادة بنائها لا يعفيه من مسؤولية تحويل ثلث الليبيين للعيش تحت خط الفقر وتشريد الثلث الآخر في ظل وجود الآلاف من المنازل المدمرة والنقص المستمر لإمدادات المياه والكهرباء والوقود.

وشدد التقرير على وجوب مساعدة الليبيين في إعادة بناء بلادهم وتعزيز اقتصادها لكونها واحدة من أغنى الدول شريطة عدم التدخل في شؤون ليبيا وفرض حلول لأزمتها قد تخلق للبلاد مزيدا من المشاكل هي في غنى عنها.

واتهم بعض الليبيين دولا من المجتمع الدولي بالسعي لإبقاء ليبيا في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب ثرواتها الكبيرة فيما ستكون أول خطوة لإعادة البناء تعزيز الشراكة لإدارة شؤون البلاد تتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف التقرير إن عدم تحقق هذه الخطوة يعني غياب السلطة الشرعية في ليبيا وبالمجمل تصعيب الأمور واستحالة توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والمالية والوطنية ما يعني غياب الاستقرار عن الأوضاع العامة في البلاد.

وتابع التقرير إن الخطوة الأخرى المهمة تتمثل في انسحاب المرتزقة بإشراف أممي للتيقن من تحققها وعدم تصديرهم لدول أخرى فضلا عن مواجهة كل طرف داخلي أو خارجي ليس من مصلحته إخراج ليبيا من أزماتها التي تتطلب أيضا التوجه للطاقات البديلة.

ترجمة المرصد – خاص