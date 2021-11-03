متمردون إثيوبيون: إسقاط الحكومة أمر محتوم وقد نسيطر على أديس أبابا في غضون أشهر أو حتى أسابيع

متمردون إثيوبيون: إسقاط الحكومة أمر محتوم وقد نسيطر على أديس أبابا في غضون أشهر أو حتى أسابيع

إثيوبيا – أعلنت جماعة إثيوبية متمردة عن قدرتها على السيطرة على العاصمة أديس أبابا في غضون أشهر إن لم تكن أسابيع.

وأكد أودا تربي، المتحدث باسم “جيش تحرير أورومو” الذي أعلن عن انضمامه إلى “جبهة تحرير تيغراي” المتمردة في تقدمها من شمال البلاد باتجاه الجنوب، في حديث وكالة “فرانس برس” اليوم الأربعاء إحراز القوات المتمردة مكاسب ميدانية في منطقتي أمهرة وأوروميا (التي تحيط بأديس أبابا)، مشددا على أن الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد “أمر محتوم”.

وتابع، متحدثا عن تقدم المتمردين على أديس أبابا: “اذا واصلت الأمور التطور وفقا للمسار الحالي، فإننا نتحدث عن مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع”.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان أبي أحمد حالة الطوارئ في عموم أراضي إثيوبيا، على خلفية تقدم القوات المتمردة من الشمال.

المصدر: “فرانس برس”