ليبيا – باشرت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 110 للعام الحالي لمتابعة إجراءات رفع القيود على أموال الليبيين والشركات الليبية أمس الثلاثاء أعمالها.

اللجنة التي تضم في عضويتها مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان سالم عقدت اجتماعًا مع مدير بنك فاليتا تم خلاله مناقشة الإجراءات التي تتخدها إدارة البنك ضد المواطنيين الليبيين والشركات الليبية، خاصة فيما يتعلق بقفل وتجميد الحسابات والتحويلات البنكية.

من جهته، أبدى مدير البنك استعداده لحل كافة المشاكل من خلال اجتماع لاحق للجنة خلال هذه الزيارة يضم مدير عام البنك ومديري كافة فروع البنك.

هذا وتواصل اللجنة خلال هذه الزيارة اجتماعاتها مع المسؤلين المالطيين، إضافة إلى دعوة الشركات الليبية والمواطنين الليبين المقيمين في مالطا للإجتماع معهم والإستماع لمشاكلهم، حيث سيعقد الأربعاء اجتماع بالخصوص لاستلام الملفات والبيانات المتعلقة بالأموال المصادرة والمجمدة للبدء في إجراءات ترجيعها إليهم وفق مهام اللجنة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.