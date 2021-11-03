ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 18 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 178.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.2 بالمائة، من أصل 4210 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1603 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 301835 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 52027 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5157 حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1560096 والمطعمين بالجرعة الثانية 460422.