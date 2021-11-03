ليبيا – عقدت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة وفروعها ومندوبون عن العناصر التسييرية والإدارية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية وبعض مديري المناطق الصحية على مستوى طرابلس الكبرى اجتماعًا طارئًا أمس الثلاثاء، بمقر مستشفى السكر والغدد الصماء.

المجتمعون تبادلوا الآراء وتقييم الوضع العام بالمرافق الصحية التي تفتقر إلى أبسط سبل ومقومات العمل المهني الجيد، باعتبارها أحد أسباب إعلان البدء في الإضراب العام والشامل يوم الأحد القادم الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري.

كما تمت مناقشة ودراسة كافة الحيثيات والتداعيات التي قد تنتج بسبب الإضراب العام، والتنسيق فيما بين المرافق الصحية والنقابات بشأن آلية تنفيذ الأضراب، إلى جانب التزام كافة الحاضرين بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد المضربين تماشيًا مع نص المادة 14 من الإعلان الدستوري الذي يسمح للمواطنين بالتعبير عن رفضهم وغضبهم والمطالبة بحقوقهم من خلال الاعتصامات والاضرابات.