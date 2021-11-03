ليبيا – ناقش وزير الصحة علي الزناتي إنشاء وحدات لزراعة نخاع العظم بمراكز علاج الأورام في ليبيا، مع مختصين بعلاج أورام الدم، ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا الدكتور احتيوش فرج احتيوش على هامش حضوره لأعمال المؤتمر العلمي الأول حول «زراعة النخاع العظمي والخلايا الجذعية».

مدير مركز طرابلس لتشخيص وعلاج الأورام الدكتور اسماعيل سيالة استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة احتياجات التشخيص، والاحتياجات التدريبية للعناصر الطبية للعمل بالوحدات، إلى جانب متطلبات عمل الوحدات من التجهيزات، والمختبرات، والعيادات.

وطالب وزير الصحة المختصين بتقديم مقترح متكامل لإنشاء وحدات زراعة نخاع العظم، لاعتماده والشروع في تجهيز أول وحدة لزراعة نخاع العظم في ليبيا داخل مدينة طرابلس.