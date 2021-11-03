ليبيا – التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل وعضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية بالمجلس عمر تنتوش.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة عدد من المواضيع التي لها علاقة بالتنفيذ والتشريع من الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، كما تم الاتفاق على عقد ندوة الإسبوع المقبل بالخصوص.

وشارك في اللقاء وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية حاتم الزغيل، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي والمستشار الاجتماعي للوزارة علي فرج.

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