ليبيا – استقبل وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة أبو بكر الغاوي أمس الثلاثاء بديوان الوزارة عميد بلدية سرت مختار المعداني.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير العراقيل والمشاكل التي تواجه البلدية، وملف التعويضات الخاص بأهل المدينة، والأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في حرب التحرير وكيفية إيصال التعويضات لكافة مستحقيها.

بدوره، أكد العميد عمله على إتمام إجراءات صرف 50 % من التعويضات عن سنة 2011 وسرعة إيصالها لمستحقيها في مدينة سرت، والتأكيد على تضمين كل التعويضات التي لم تصرف بعد بالموازنة العامة.

ومن جانبه، أكد الوزير اهتمامه البالغ بهذ الملف وإصدار توجيهاته للجنة التعويضات بالوزارة بسرعة اتخاذ واستكمال الإجراءات اللازمة.

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