إيران – أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط حاول الجيش الأمريكي استخدامها لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة أخرى إيرانية في بحر عُمان.

وذكرت وكالة “فارس” شبه الرسمية اليوم الأربعاء أن قوات تابعة للجيش الأمريكي احتجزت ناقلة إيرانية في البحر ونقلت شحنتها إلى ناقلة أخرى قبل أن تتوجه إلى جهة مجهولة.

وتابعت الوكالة أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري نفذت بدورها عملية إنزال على الناقلة التي استخدمها الجيش الأمريكي وسيطرت عليها ووجهتها فورا إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن عدة سفن حربية ومروحيات تابعة للجيش الأمريكية حاولت استعادة السيطرة على الناقلة، لكن هذه المحاولات “فشلت في تغيير مسير الناقلة”.

ونقلت الوكالة عن السلطات الإيرانية تأكيدها أن الناقلة المحتجزة وصلت إلى المياه الإيرانية، على الرغم من أن “عدة قطع بحرية أميركية تدخلت مجددا بجهود أكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره”.

وقالت قناة “الخبر” الإيرانية أنها ستنشر لقطات توثق المواجهة بين قوات الحرس الثوري ومدمرة أمريكية خلال الحادث المزعوم.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن اسم الناقلة المحتجزة ولم يتضح ما إذا كانت تبحر تحت علم الولايات المتحدة أو دولة أخرى.

ولم يعلق الجانب الأمريكي بعد على الإعلان الإيراني.

المصدر: “فارس” + “الخبر”