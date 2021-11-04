وبحسب موقع المنظمة، بلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق العالمية 133.2 نقطة في أكتوبر مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر/ أيلول، وكانت القراءة السابقة لسبتمبر 130 نقطة.

وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو/تموز 2011. وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3% في أكتوبر. وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2% في أكتوبر على أساس شهري. وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6% خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسيا.

وبحسب تقرير المنظمة، يبلغ الإنتاج العالمي المتوقع للحبوب لعام 2021، 793 2 مليون طن، بانخفاض قدره 6.7 ملايين طن منذ صدور التقرير السابق في أكتوبر، لسبب رئيسي هو انخفاض تقديرات إنتاج القمح في إيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المقابل، ارتفعت التوقعات بشأن الإنتاج العالمي للحبوب الخشنة، وزادت توقعات إنتاج الذرة على مستوى العالم، في ضوء الغلات التي كانت أفضل من المتوقع في البرازيل والهند، وتحسّن التوقعات في العديد من بلدان غرب أفريقيا. ومقارنة بالعام الماضي، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للحبوب وأن يصل إلى مستوى قياسي جديد.

وأضاف التقرير أنه يتوقع للمخزونات العالمية للحبوب أن تنخفض بحلول نهاية مواسم عام 2022، عن مستوياتها المسجلة في بداية الموسم بنسبة 0.8 في المئة، لتصل إلى 819 مليون طن. وبالتالي من المتوقع أن تنخفض نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى الاستخدام انخفاضًا طفيفًا، من 29.4 في المئة خلال الفترة 2020/2021، إلى 28.5 في المئة خلال الفترة 2021/2022، ولو أنها لا تزال تعكس مستوى مريحا إجمالًا.