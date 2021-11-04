فيينا – صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة “أوبك+” ستستمر باستراتيجيتها الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.

وبحلول الساعة 16:04 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام “برنت” بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة “أوبك+” لبحث سوق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يوميا.

المصدر: RT + بلومبرغ