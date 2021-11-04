الأمين العام الأسبق للناتو: روسيا كانت تفكر في الانضمام إلى الحلف

الأمين العام الأسبق للناتو: روسيا كانت تفكر في الانضمام إلى الحلف

إنجلترا – صرح جورج روبرتسون، السياسي البريطاني والأمين العام لحلف الناتو بين عامي 1999 و2004، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية ولايته كان يتوقع أن تنضم روسيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وشارك روبرتسون موقع One Decision Podcast ذكرياته حول محادثات أجراها مع الزعيم الروسي، وقال إنه خلال لقائهما الأول أعرب بوتين عن اهتمامه في جعل روسيا جزءا من أوروبا الغربية.

وحسب روبرتسون، فقد قال بوتين: “متى ستدعوننا إلى عضوية الناتو؟” – فأجاب “نحن لا ندعو للانضمام إلى الناتو، يفترض أن يتقدم (البلد المعني) بطلب انضمام إلى الناتو.” فقال بوتين: “في الواقع، نحن لسنا مجرد واحدة من الدول العديدة الأخرى التي ليس لها نفس الأهمية”، وفقا لرواية روبرتسون.

واعتبر الأمين العام الأسبق للناتو أن آراء بوتين تغيرت بسبب “الثورة البرتقالية” في أوكرانيا، التي رأى فيها تدخلا سياسيا وماليا من الحلف، وكذلك بسبب توسع الناتو شرقا.

يذكر أن رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا قررت الانضمام إلى الحلف عام 2004، تليها كرواتيا وألبانيا بعد خمس سنوات. كما دار الحديث منذ في عام 2008 عن عضوية جورجيا وأوكرانيا المحتملة في الحلف أيضا، لكنهما لا يزالان خارج أبوابه حتى الآن.

في وقت سابق، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الناتو لم يتم إنشاؤه من أجل السلام، ولكن من أجل المواجهة، وأضاف أن القيادة الروسية لم تكن لديها أي أوهام بشأن الحلف.

المصدر: “نوفوستي”