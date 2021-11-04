البرهان: حريصون على حماية الانتقال الديمقراطي في السودان

البرهان: حريصون على حماية الانتقال الديمقراطي في السودان

السودان – شدد القائد العام للقوات المسلحة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وأشار لدى لقائه المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبو سانجو، أن “القوات المسلحة تسعى إلى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني”.

وأضاف: “نحن بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بدوره بتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط.. ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية”.

وتابع: “حريصون على وحدة الصف الوطني، وأن ترتكز الحلول علي ما يعزز التوافق ويحقق إجماع كل السودانيين.. التأني طوال الفترة الماضية يعود إلى حرصنا علي إيجاد معالجه تتفق مع استراتيجية التصحيح التي ولدت في 25 أكتوبر”.

وشدد، على أنه “نؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر، وصولا إلى حكومة كفاءات مهنية تعبر عن تطلعات كافة السودانيين”.

من جهته، أكد العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للبرهان، على أن “تشكيل الحكومة بات وشيكا”.

وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الأفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

من جانبه عبر أبو سانجو، عن تقديره للجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع السياسية بالبلاد وحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة.

المصدر: RT