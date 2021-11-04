ليبيا – كشف عضو لجنة الـ10 العسكرية المشتركة الفريق خيري التميمي عن توجه اللجنة للتباحث مع تركيا وروسيا بشأن وجود المرتزقة.

التميمي أوضح في تصريحات صحفية خص بها شبكة العربية نت الإخبارية طالعتها صحيفة المرصد أن اللجنة ستتحول هذا الشهر إلى كل من روسيا وتركيا للتباحث مع مسؤولي هذين البلدين حول ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتابع التميمي بالقول إن اللجنة ستتوجه إلى روسيا وتركيا بعد انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده في الـ12 من نوفمبر الجاري لبحث سبل وآفاق التعاون والتنسيق معهما لإخراج المرتزقة وكل القوات الأجنبية من ليبيا.