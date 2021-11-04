ليبيا – قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إن خفض عدد التزكيات لأقل من الرقم الراهن سيعني تزايد أعداد المرشحين للرئاسة على نحو كبير جدًا.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، أوضح أن الكثير من الشخصيات التي أعلنت الترشح، أو تعتزم ذلك، يمكنها الحصول على ذلك بسهولة، بفضل ما تملك من قاعدة شعبية في أنحاء البلاد.

وتابع حسن الزرقاء موضحًا: “بالطبع هناك احتمال أن يستغل البعض المال أو نفوذه، خاصة أن عملية المراقبة تتم من قبل المفوضية مع بدء العملية الانتخابية، وليس خلال عملية جمع التزكيات”.