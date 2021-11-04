ليبيا – أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم البعض.

السايح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل ” اليوم الخميس قال: “الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الذي يحصل على 50٪ +1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة”.

وأضاف: “يتنافس في الجولة الثانية المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى”، مشيرًا إلى أن الانتخابات النيابية تعتمد على النظام الفردي، وتُقسَّم البلاد إلى 75 دائرة انتخابية، ويفوز المرشّح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

السايح لفت إلى أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرَيْن عن مجلس النواب قابلان للتطبيق من الناحية الفنية، منوهًا إلى أن مجلس النواب استجاب مؤخرًا للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية منه للقانونَين.