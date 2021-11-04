ليبيا – اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن أجواء التوتر المشحون بخلفية النزاع المسلح، ومناخ عدم الثقة المتبادل بين مختلف الأطراف، ألقت بظلالها على المشرّع وصانع القرار، عند وضع شروط الترشح للانتخابات المقبلة.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس قال: “لو كانت الأجواء عادية لكان من المفترض فلترة المرشحين عبر شروط أكثر شدة، لتضمن اختيار أفضل العناصر، التي ستتأهل لخوض السباق الانتخابي، بحيث يتم استبعاد كل من تحوم حوله شبهات قوية لارتباكه أي جريمة فساد، لا الصادر بحقهم أحكام نهائية فقط. كما يفترض أن توضع شروط لضمان ألا تكون الشخصية، التي ستمثل ليبيا وأهلها دوليًا، منتهكة لحقوق الإنسان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ورأى الشركسي أنه في ظل تعنت ورفض أطراف بالسلطة الذهاب للانتخابات، ومحاولة عرقلتها بأي شكل باتت خيارات الليبيين ضئيلة، والاعتماد والرهان الأكبر على وعي الشعب في تأكيد الذهاب نحو الانتخابات كحل رئيس لاستبدال تلك الطبقة الفاسدة، مع العمل على استمرار توعيته لتدقيق خياراته.

وانتهى الشركسي قائلًا: “نعم سيكون هناك دور للمال السياسي، وغيرها من الظواهر الانتخابية السلبية من جهوية وقبلية واستخدام نفوذ، ولكن هذا لا ينطبق على جميع المرشحين، فهناك شخصيات وطنية ومحترمة ستخوض المعركة بكل شرف ويمكنها الحصول على التزكيات، وفيما بعد أصوات الناخبين بسهولة لما تتمتع به من شعبية”.