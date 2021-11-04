ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن عودة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للعمل بعد توقف دام ست سنوات وفي هذا التوقيت بالذات هو تسييس للسلطة القضائية و”أمر دبر بليل” لإجهاض العملية الانتخابية، بالطعن فيها بحجة عدم تشاور مجلس النواب مع مجلس الدولة الاستشاري عند إصدار قانون الانتخاب حسب الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري.

الشيباني قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رغم أننا أمام استحقاق وطني بامتياز بعيدًا عن الجدل القانوني العقيم، مجلس النواب على قناعة تامة وبحكم التجربة أن التوافق مع مجلس الدولة لن يتم؛ لأنهم لا يريدون الانتخابات إلا على مقاسهم وإقصاء الاخرين، وهذا لا ينسجم مع المصالحة الوطنية المنشودة وسترفضه أطراف قوية على الأرض ولن يسمح به”.

وتابع: “عمومًا التاريخ يعيد نفسه، بدأ كمال دهان بالكارثة عام 2014، يكملها الحافي والعلاقي عام 2021م، والقاسم المشترك هو الانقلاب على المسار الديمقراطي تحت غطاء قانوني زائف ومصادرة إرادة الليبيين من قبل المؤتمر الوطني السابق مجلس الدولة الحالي”.