ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن معظم المشاريع والمقترحات التي تطرح كل يوم تفصل على مقاس أشخاص، معتبرًا أن الأفضل لرئيس البرلمان ومجلسه وخليفة حفتر والحكومة ورئيس مجلس الدولة إفشال الانتخابات؛ لأنه الجانب الآمن ليتكمنوا من البقاء في مناصبهم.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء تابعته صحيفة المرصد أن إجراء الانتخابات يعني التخلص من الفترة الانتقالية التي يهيمن من خلالها مجلس الأمن على البلاد، وما دام هناك مرحلة انتقالية سيبقى التدخل في الشؤون الخاصة لليبيا والإملاءات على المشهد.

وتابع: “كل ما يستمر الصراع لا يفسد الحياة السياسية بل يدخل علينا في حياتنا وديننا من خلال الاتفاقيات التي توقع مع الأمم المتحدة، لذلك يجب أن نراجع أنفسنا ونتفق على انتخابات محايدة وناجحة دون تزوير؛ لأنها إذا نجحت نخرج من عباءة الأمم المتحدة، وأطلب من المجتمع الدولي إذا كان حقًا يريد استقرار ليبيا وإخراجها من الأزمة أن يضمن لنا انتخابات نزيهة في المنطقة التي لا تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية”.

كما زعم أنه من أفضل المقترحات المطروحة الآن هو ما تقدم به رئيس مجلس الدولة خالد المشري من إجراء انتخابات تشريعية برلمانية بناء على قاعدة دستورية فقط دون انتخابات رئاسية وتكون بعد الاستفتاء على الدستور، بحسب قوله.

وفي سياق آخر حمّل الحكومة القائمة الآن بكل وزرائها مسؤولية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون المرأة والأمم المتحدة كونها تؤدي لهدم الدين.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ هناك تضارب بين السياسيين في موقفهم من قوانين مجلس النواب الخاصة بالانتخابات جعلت الشارع في حيرة حول ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن يقفه كل من يرغب في حل الأزمة السياسية ولا ندخل بانتخابات بقوانين مفصلة على حفتر.

هناك نقاط مهمة أحب أن أمر عليها، الأولى في مدينة الزاوية المجاهدة هناك بعض الكتائب تستدرج للمواجهة هذه الأيام، وهذا لا يليق بهذه المدينة المجاهدة مدينة الثورة والعمل من صنع أعدائهم الذين وضعوا خلالهم الفتنة ويبغون أن تقع بينهم؛ لأنهم يعلمون أعداء الزاوية سواء من جماعة حفتر أو أعوانه في تلك المنطقة الغربية، يعلمون بلاء أهل الزاوية إذا اجتمعوا وخرجوا لمعركة يحسمونها بقدرة الله في ساعات قليلة.

وهذا عدوهم لا يسرهم أن تبقى الزاوية بهذه الصورة، لما لم يقدروا عليها من الخارج سلطوا عليها عملاءهم من الداخل لإيقاع الفتن بينهم وإشعال فتنة المواجهة في كل مرة يفتعلون مشكلة، ولا شك أن في كلا الفريقين من الكتيبتين خيرين ومجاهدين ومعروفين ببلائهم وجهادهم ونصرتهم للحق والدين وأهل الزاوية، وأطلب من المجاهدين الصابرين أن يعملوا على سل فتيل الفتنة، وأقترح عليهم أن يشكلوا لجنة تحكيم من كل فريق، ويقترح شخصان أو ثلاثة من العلماء ليشكل مجلس تحكيم بين هاتين الكتيبتين وما يحكم به المجلس الذي حكموه يجب أن يلتزموا به، فإنه لا مصلحة لهم في غير ذلك.

ما يدعون للقتال لن ينتصر منهم أحد يفني بعضهم البعض وهذا يفرح ويسر العدو الذي يعمل على الفتنة بينهم ويحزن الصديق، وأنا قد حزنت شديدًا لما سمعت ما يقع بينهم لذلك أدعوهم للتعقل وأن يوكلوا أمرهم للجنة من العلماء ولا يسمعوا لما يقوله عدوهم وما يريده عدوهم بأن يتقاتلوا ويسلم منهم ومن بلائهم وجهادهم؛ لأنهم عرفوه وخبروه.

النقطة الثانية في هذا الأسبوع تشكلت هيئة للعلماء في إسطنبول لنصرة النبي وأثني على العلماء الذين شكلوها وأبارك لهم جهودهم وأقدرها. عندما يكون لديك عدو كفرنسا يشتم النبي ويتبجح هناك جهاد بالمال تستطيع أن تجعلها تركع للمسلمين وتعتذر وتصاب بمذلة حقيقية لو كان هناك مقاطعة شعبية، الأسواق مليئة بالمواد الفرنسية للأسف، ولا أحد يبالي ومن يقاطعها هو مجاهد.

النقطة الثالثة تتعلق بما سمعناه أن حفتر يحاكم في أمريكا والمحكمة ستستدعيه هذا الأسبوع وربما إن لم يحضر المحكمة ستحكم عليه غيابيًا، وهذا جعلني أقول لو كنت أنا في سلك القضاء في ليبيا لشعرت بالخجل والاستحياء هذه الجرائم التي يحاكم عليها حفتر في فرجينيا لم ترتكب في أمريكا، بل هما جريمتان رفعتا في فرجينيا والقاضي يريد الحكم على حفتر الذي لم يرتكب جريمة في فرجينا، من 2014 وهو يرتكب الجرائم تلو الأخرى وتطل برؤوسها على أبواب القضاة والمحاكم وهي مكتملة الأركان يشاهدونها بأعينهم جرائمه في مئات الآلاف وما فعله في درنة وقنفوذة وبنغازي وإجدابيا ومقابر ترهونة وتدمير جنوب طرابلس، لغير ذلك من القتل والخطف والاغتيالات وللآن لم نرَ قضية واحدة أخذها القضاء الليبي وتناولها وبدأت في التحقيق فيها وهذا يدعو للخجل والحياء.

القاضي في فرجينا فعل ذلك خوفًا من القانون، لكن القاضي المسلم في هيئة القضاء ومجالسه والنيابات والمدعي العام والعسكري رفعن لهم عشرات القضايا يشتكون وهذه جرائم لا تحتاج لمن يرفعها، لو كان هناك قضاء حي لحرك هذه الدعاوى والجرائم التي لا تطاق، نساء رملت وأطفال يتموا وناس أخذت أملاكها، والقضاء الليبي يتنصل من القضايا التي ترفع إليه. هذا شيء مخجل أتمنى من القضاة أن يرجعوا لأنفسهم ويراجعوا الأمانة التي في أعناقهم. هذا مشين والقضاة مع احترامي لهم أسيء لهم والتاريخ سيجل هذا. هذا عار وظلم لا يمكن أن يقبل.

فيما يتعلق بالمشاريع التي كل يوم سيل من المقترحات والمشاريع ومعظمها هي كل واحد يفصل في الموضوع على مقاسه ويريد إذا كان لا يوجد انتخابات هذا أولى؛ لأنهم في المناصب كرئيس للبرلمان والبرلمان وحفتر والحكومة ورئيس مجلس الدولة هم الآن في مناصب وفي داخلهم ربما إفشال الانتخابات هو خير لهم؛ لأنه الجانب الآمن لمناصبهم ومكاسبهم ولو افترضنا أن فيهم ما يريد انتخابات المقترحات التي تعرض والقوانين كلها ليست حيادية.

عندما يكون بين الناس خصومة وكل واحد يقترح رأي ويتمسك برأيه معناه لا يمكن الوصول لمخلص وما يجعل الانتخابات نريدها؛ لأننا نريد التخلص من الفترة الانتقالية التي يهيمن علينا مجلس الأمن من خلالها، وما دام هناك مرحلة انتقالية هي تتدخل في شؤوننا الخاصة وتملي أوامرها علينا في المشهد. وكل ما يستمر الصراع لا يفسد الحياة السياسية بل يدخل علينا في حياتنا وديننا من خلال الاتفاقيات التي توقع مع الأمم المتحدة، لذلك يجب أن نراجع أنفسنا ونتفق على انتخابات محايدة وناجحة دون تزوير؛ لأنها إذا نجحت نخرج من عباءة الأمم المتحدة.

هناك أمور ضرورية لا بد منها لانتخابات نزيهة وشفافة ولا تخدم دار الإفتاء ولا أي جهة هناك ثلاثة أشياء لا بد منها وهي حيادية لا تنمي لأحد وتناصر أحدًا، الأول يصدر قرار من الجهات المختصة بتحديث البيانات في السجل المدني لأنه قامت هنا دعاوى كثيرة تقول أن هناك آلافًا من حالات التزوير وكتابة أسماء لا وجود لها، سواء كانزا متوفين أو ليبين أعطوا أرقامًا وطنية وستخرج لهم بطاقات انتخابية وسيستعملها من يريد التزوير، هذا حيادي لا يخدم دار الإفتاء، لماذا أهل الاختصاص لا يقومون به حيث يجنبونا الفشل؟ ما الذي يكلفهم؟ المسألة الثانية أطلب من المجتمع الدولي إذا كان حقًا يريد استقرار ليبيا وأن يخرجها من الأزمة وانتخابات أن يضمن لنا انتخابات نزيهة في المنطقة التي لا تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية.

عدم الانتخاب خير من الانتخاب المزور، والنقطة الثالثة أن تتم الانتخابات بناء على قاعدة دستورية ولا نأخذها من قرار من مجلس النواب والرئاسي، لدينا وثيقة دستورية تبين صلاحيات الرئاسي ورئيس البرلمان لنأخذ الصلاحيات من الوثيقة التي قبل هذا النزاع.

ما زال أفضل الأشياء المطروحة الآن هو ما تقدم به رئيس مجلس الدولة من إجراء انتخابيات تشريعية برلمانية بناء على قاعدة دستورية فقط دون انتخابات رئاسية وتكون بعد الاستفتاء على الدستور، الخريطة واضحة لمن أراد السلام على البلاد.

س/ رغم توضيح العلماء والخبراء والمحللين لمخاطر توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون المرأة والأمم المتحدة ورغم مرور أكثر من 10 أيام على اللجنة التي شكلتها الحكومة حول الموضوع ما زالت الحكومة تلتزم الصمت، هل ستمرر الوثيقة على كل حال؟

بالنسبة للوثيقة والاتفاقية التي وقعتها الحكومة كلها مسؤولة عن التوقيع؛ لأنه صدر فيها قرار من مجلس رئاسة الوزراء وكلفت بها وزارة الدولة والخارجية في المشهد، هذه الوثيقة تسربت بين أهل الخبرة من العلماء الشرع والقانون ومن الذين لهم معرفة واطلاع وثقافة عامة بما يصدر عن وثائق الأمم المتحدة، وقد بينوا بكل الوسائل ما فيها من مفاسد عظيمة لا حدود لها؛ حيث تأتي على كل شيء ولا تترك شيئًا، ثوابت الدين وتكذيب للقرآن وآيات الله والإبطال بالعمل بها وعدم القبول بأي شيء من الأمور الضرورية التي يعرفها المسلم في حياته وتعرفه الأسرة كل قواطع الدين تهدمها هذه الاتفاقية، وبين ذلك مجلس البحوث وسن البيان لرئيس الحكومة وعقدت ندوة بالأمس بمركز الشيخ علي الغرياني؛ حيث تكلم فيها علماء من داخل ليبيا وخارجها وبينوا المآسي التي سينتهي لها المجتمع إذا ما التزم بتطبيق المعاهدة وطالبوا جميعًا الحكومة كما طالبنا سابقًا أن يخرجوا من الاتفاقية ولا يستمروا فيها للحظة واحدة.

مهما توصلنا له من الانحلال وتدهور الأخلاق وتنكر للدين وفعل الفواحش هو لا يرضي الأمم المتحدة وتبقى مستمرة بتطبيق الملاحق المتعلقة بالاتفاقيات والتي تنتهي بمسألة “الجندر”، وهو ألا يكون هناك زواج رجل وامرأة بل لواط وسحاق وغيرها، وهذه هي النتائج، هل هذا يرضي رئيس الحكومة؟ أحمله المسؤولية وأقول له اطلع عليها ولا تشغلك الانتخابات، فهذا أمر مهم يجب أن يعطى الاستباقية وإذا مرر هو قضاء على الدين والقيم لن يظهر نتائجها الآن بل على الجيل القادم؛ لأنهم يريدون أن يطبقوه من خلال ثلاثة مراحل، وهي المناهج التعليمية ليصرفوا فيها جميع الآيات التي فيها كلام عن المرأة والقيم والجهاد، حيث بدأت به في بعض البلاد الأخرى والأمر الآخر عن طريق الهيئات القضائية والجهاز القضائي وسمعنا أنه بدأ تشكيل محاكم خاصة بالأمومة والطفولة وكذا.

تدليس الأمم المتحدة، لا تقول لا أريد أن أعمل ما تصل له من العنف ضد المرأة حتى ما يقع بينها وبين زوجها يعتبر عنفًا، ولكن من خلال المحاكم هذه تتمرد المرأة من خلال قوانين الأمم المتحدة وتجبر الدول التي وقعت الاتفاقية أن تغير قوانينها لمقتضى ما في هذه الاتفاقيات. الأمر الثالث من خلال الخطاب الديني وفي نهاية الأمر يمسخون المجتمع وإذا استمر الوضع تتحمل مسؤوليته الحكومة القائمة الآن بكل وزرائها وهي التي تؤدي لهدم الدين.

س/ ما تعليقك على اعتصام أعضاء هيئة التدريس؟

الأساتذة كما أن لهم حقوق عليهم واجبات وهذا ما يجب ان يعلموه إذا أدوا واجباتهم على الوجه الصحيح يجب على الحكومة أن توفر لهم حقوقهم وإذا كان أنفسهم في وقت الجائحة أغلقوا الجامعة ولم تنظم الجامعة هم ملامون؛ لأنهم لا ينبغي لهم أن يعطلوا الدراسة بعد عامين ويزيدوا الأمر سوءًا والاعتصام ليس هو الحل، كل الناسأوقفت أعمالها وأرى أن الحكومة يجب أن تنظر في أمرهم وتعطيهم حقوقهم بشرط أن يكونوا أدوا واجباتهم، أما إذا كان لم يحضر ومنعت عنه شيئًا يتعلق بغيابه هذا من الحق أن تمنع ولا يحق لهم أن يعتصموا، فالموضوع يحتاج لنظرة.