ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق الهادي الفلاح إن اللجنة ستعقد بعد مؤتمر باريس في نوفمبر الحالي، اجتماعين منفصلين في تركيا وروسيا، للنظر في آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس، أشار إلى أن اللقاءات تأتي في سياق الاجتماع السابق في مصر مع دول جوار ليبيا لإخراج المرتزقة الأفارقة في الجنوب الليبي، والاتفاق معهم على تحديد جدول زمني لآلية خروجهم.

وأضاف: “لن نجلس مع المراقبين الدوليين لتحديد أماكن عملهم قبل وضع جدول زمني لخروج المرتزقة بعد الاجتماع مع تركيا وروسيا”.

الفلاح أكد أن اللجنة لم تناقش بعدُ موضوع إغلاق الطريق الساحلي الذي حدث مؤخرًا.