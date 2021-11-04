المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مرشحيه الأربعة للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأقيمت منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما حول هوية المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، فتم ترشيح كل من باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وبيدرو جونسالفيس.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد إلى التعادل بهدفين لمثلهما أمام أتالانتا الإيطالي، ونجح بتسجيل هدفي فريقه، وأدرك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

فيما تألق ديبالا وقاد فريقه يوفنتوس لتجاوز دينامو كييف الأوكراني برباعية لهدفين، وسجل هدفين أحدهما من ضربة جزاء وصنع هدفا لزميله موراتا.

وأحرز ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع آخر في مواجهة بنفيكا البرتغالي الذي انتهى بخماسية لهدفين.

وسجل بيدرو جونسالفيس هدفين في فوز فريقه سبورتينغ لشبونة على بشكتاش التركي الذي انتهى برباعية نظيفة.

المصدر: twitter/ChampionsLeague