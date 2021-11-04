ليبيا – قال مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري إن السلطات التونسية منعت دخول سيارات الإسعاف الليبية إلى تونس.

المنصوري وفي تصريحات حاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن السلطات التونسية أصدرت قرارًا يلزم المريض بالصعود إلى سيارة إسعاف تونسية، بعد حصولها على موافقة من وزارة الصحة التونسية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير موجود في البروتوكول الصحي بين البلدين.

وتابع المنصوري أنهم عقدوا اجتماعات عديدة مع الجانب التونسي لإلغاء هذا القرار، إلا أن السلطات التونسية لم تستجب لهذا الطلب، مضيفًا أن مسؤول الصحة العامة في تونس أبدى استعداده لتسريع الإجراء خاصة في ساعات الدوام الرسمي.

وأكّد المنصوري وقوع حالات وفاة جراء طول الانتظار، وأن بعض المرضى مرتبطين بأجهزة حساسة أو لديهم كسور تحول دون نقلهم من سيارة لأخرى.