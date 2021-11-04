ليبيا – اعتبر المحلل السياسي أحمد المهدوي أن الموقف الدولي الداعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيقطع الطريق أمام من يحاولون عرقلة الاستحقاقات الانتخابية.

المهدوي لفت في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى عدم وجود ضمانات لقبول الأطراف بنتائج الانتخابات، خصوصًا أن عصا العقوبات أو التلويح بها لم تؤتِ ثمارها في السابق.

وأوضح أن ليبيا تحتاج رؤية واستراتيجية قابلة للتطبيق على أرض الواقع يتركز محورها في كيفية جمع السلاح وحل الميلشيات المسلحة.

كما أشار إلى أهمية وجود ضامن قوي محلي يكمن في مؤسسة عسكرية وأمنية تحتكر السلاح وحدها وتجبر الجميع على القبول بنتائج الانتخابات