ليبيا – تابع مكتب النائب العام الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات التي أظهرت في معرضها ظروف وملابسات التعسف الذي مارسه عدد من الموظفين الموفدين للعمل في الخارج عند تعاملهم مع حالة ابنتها المصابة بمرض السرطان.

النائب العام أمر بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي بمباشرة التحقيقات إزاء الوقائع التي تضمنتها الشكوى، بغية تحديد المسؤولية المترتبة عن التصرف في قيمة التفويض المالي المخصص لعلاجها في جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمخالفة للتشريعات، والتفاعل معها بسرعة لغرض حث جهة الإدارة على تحري المشروعية في أعمالها، وتمكين المريضة من العلاج على نفقة المجتمع، تنفيذًا لقرار الإيفاد الصادر بالخصوص.

وتولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق التي أسفرت في وقت سابق على إثبات واقع إساءة المراقب المالي لسلطات الوظيفة، بتعمده الإحجام عن استلام فواتير تكلفة العلاج وصرف قيمة التفويض في أوجه صرف أخرى.

وأمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي احتياطيًا حتى إنجاز إجراءات التحقيق كافة، بينما تولى وزير الصحة إنجاز إجراءات تنفيذ قرار إيفاد المريضة للعلاج في إحدى المستشفيات على أراضي الجمهورية الإيطالية.