ليبيا – قال الناطق باسم المجلس البلدي سبها أسامة الوافي إن المدينة تشهد نقصًا حادًا في الوقود بنوعيه وغاز الطهي المنزلي.

الوافي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن سعر اللتر الواحد من البنزين وصل إلى 3 دنانير وبلغ سعر أسطوانة الغاز 120 دينارًا، مشيرًا إلى عدم وجود بوادر لحلحة هذه المشكلة.

وأكد أن هذا الوضع ولد حالة من الاحتقان لدى الشارع العام وصلت حد اتهام المجلس البلدي بالتقصير والتواطؤ، وفق قوله.

كما شدد على أن ارتفاع أسعار الوقود، صاحبه نقص السيولة النقدية، ما دعا أعضاء من المجلس البلدي للاجتماع مع مدير التوزيع بشركة البريقة في طرابلس الذي أكد أن التوزيع من مهام نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح عبر اللجان المكلفة بذلك.

وأوضح أن رئيس بلدية سبها توجه مع عدد من الأعضاء إلى رئيس الحكومة لنقل معاناة المواطن في الجنوب عامة وسبها بشكل خاص، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون وعودًا بل يناشدون تطبيق القانون 59؛ لأن المركزية والمسافة بينهم وبين العاصمة أرهقتهم، بحسب تعبيره.

واختتم قائلًا إنهم لم يروا حتى الآن تطبيقا لأي وعود منذ تولي الحكومة مهمتها، في ظل الاحتقان نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغاز ونقص السيولة النقدية، على حد قوله.