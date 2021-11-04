إنجلترا – وافقت بريطانيا، اليوم الخميس، على استخدام عقار “مولنوبيرافير”، لعلاج أعراض فيروس كورونا.

وأوصت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA، باستخدام عقار “مولنوبيرافير” بعد 5 أيام من ظهور أعراض فيروس كورونا على المريض.

وهذا العقار، الذي يحمل العلامة التجارية Lagevrio في بريطانيا، يعتبر أول علاج مضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم يحصل على الموافقة، ويمكن أن يخفض إلى النصف فرص الوفاة أو العلاج في المستشفى لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ” كوفيد- 19″ الحاد عند إعطائه في وقت مبكر من المرض.

وكانت شركة ميرك الأمريكية للأدوية، قد أكدت أن نتائج استخدام عقار “مولنوبيرافير” إيجابية للغاية لدرجة أن مراقبين خارجيين طلبوا وقف التجربة في وقت مبكر.

المصدر: “رويترز”