روسيا – حسن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2021، ورفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام من 3.3% إلى 4.3%.

وأبقى البنك على توقعاته للعام القادم عند مستوى 3%، وجاءت التوقعات في تقرير للمؤسسة المالية مخصص للتوقعات الاقتصادية الإقليمية والذي صدر اليوم الخميس.

وعزا خبراء البنك، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، نمو الاقتصاد الروسي لإجراءات تحفيزية للحكومة الروسية وزيادة الإيرادات من نمو سلع أساسية مثل النفط والغاز.

وأشار البنك إلى وجود مخاطر تضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطراب الإمدادات في الأسواق العالمية.

ويعتقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الحكومة الروسية ستواصل تنفيذ مدفوعات اجتماعية “شريطة ألا يؤدي الإنفاق الاجتماعي إلى تعطيل ركيزة الاقتصاد الكلي القوية في سياق التهديد المستمر بالعقوبات.

المصدر: تاس