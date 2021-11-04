ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أن ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في تفجير لوكربي عام 1988.

المنقوش وفي تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قالت: “إن النتائج الإيجابية آتية في قضية أبو عجيلة محمد مسعود”.

تقرير “بي بي سي” الذي نُشر أمس الأربعاء، لفت إلى أنه يُزعم أن السيد مسعود كان من كبار صانع القنابل للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وأسفر الهجوم المميت على رحلة “بان أمريكان 103” من لندن إلى نيويورك عن مقتل 270 شخصًا، من بينهم 190 أمريكيًا، وما زال الحادث الإرهابي الأكثر دموية على الإطلاق في المملكة المتحدة، وثاني أكثر الهجمات الجوية فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن بين الذين لقوا حتفهم، كان 35 طالبًا أمريكيًا في الخارج للدراسة، كانوا عائدين إلى ديارهم في عيد الميلاد، بينما قُتل 11 على الأرض في المدينة الاسكتلندية، وقبلت ليبيا المسؤولية عام 2003 ودفعت تعويضات للعائلات.

وقالت المنقوش: إن حكومة الوحدة تتفهم ألم وحزن أسر الضحايا، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان في القضية، وهي تتقدم.

وبحسب التقرير :”أبو عجيلة محمد مسعود هو مسؤول مخابرات ليبي سابق موجود حاليًا في سجن ليبي بعد إدانته بتهم لا علاقة لها ووجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأمريكيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة وضبط الموقت”.

ومع تغير الكثير في ليبيا منذ تفجير لوكربي تريد الحكومة الليبية الحالية في طرابلس علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وتريد الولايات المتحدة تسليم السيد مسعود.

مراسلة بي بي سي في طرابلس أورلا غيرين، قالت: إن الدلائل تشير إلى أنه سيتم تسليم المشتبه به الجديد في نهاية المطاف.

وقال مسؤولون أمريكيون أيضًا: إن مسعود تآمر مع مسؤول استخباراتي ليبي آخر هو عبد الباسط المقرحي. حافظ المقرحي على براءته حتى وفاته في عام 2012، وتعهد ابنه بتبرئة اسمه في محاكم المملكة المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، قالت كارا ويبز التي قُتل شقيقها في التفجير: إن محاكمة السيد مسعود في الولايات المتحدة من شأنه أن يجلب السلام لعائلات الضحايا. وقالت لبي بي سي: “أعتقد أننا جميعًا بحاجة إلى هذا السلام”.

ولفتت الـ”بي بي سي” في تقريرها إلى وجود أسئلة وشكوك بين الأقارب الثكالى في المملكة المتحدة. ويعتقد البعض أن إيران هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة وليس ليبيا، والتهم الجديدة هي ستار من الدخان.

ونقل تقرير “البي بي سي” عن الدكتور جيم سواير، الذي ماتت ابنته فلورا في التفجير قوله إنه لا يعتقد أن طلب التسليم الجديد كان له أي غرض بخلاف الحفاظ على الوهم القائل بأن هناك تحقيقًا جنائيًا ذا مغزى ما زال قائمًا.