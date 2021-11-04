ليبيا – رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 163 مهاجر غير شرعي من نيجيريا بينهم نساء وأطفال إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجهاز طالعته صحيفة المرصد إن من تم ترحيلهم هم من نزلاء مركز إيواء طرابلس بطريق السكة ومن المسجلين في سفارة نيجيريا في ليبيا مؤكدا إن عملية الترحيل جاءت بتعليمات من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام.

وتابع البيان إن العملية تمت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين فيما تم إجراء فحص طبي لمن تم ترحيلهم فضلا عن مسحات وباء كورونا التي أظهرت عدم إصاباتهم بالوباء.