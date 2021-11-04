ألمانيا – قلب أياكس أمستردام الهولندي تأخره بهدف أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ37 من ركلة جزاء نفذها بنجاح ماركو رويس، قبل أن ينتفض الفريق الهولندي ويسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق الصربي دوشان تاديتش والفرنسي سيباستيان هيلير ودافي كلاسن في الدقائق 72 و83 و90+3 على الترتيب.

ولعب درتموند بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ29 عقب طرد مدافعه ماتس هوميلس لتدخله العنيف على البرازيلي أنتوني.

وبهذا الفوز، رفع أياكس رصيده إلى 12 نقطة وتأهل مبكرا إلى دوري الـ16 من المسابقة، فيما توقف رصيد دورتموند عند 6 نقاط في المركز الثاني متفوقا بالمواجهات المباشرة على سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي حقق فوزا عريضا برباعية نظيفة على بشكتاش التركي صاحب المركز الأخير من دون أي نقطة.

المصدر: RT