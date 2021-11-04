ليبيا – سلط تقرير ميداني الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الخاضعة للجماعات المسلحة.

التقرير الذي نشرته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مهاجرة غير شرعية من مالي تم التحفظ على اسمها تبلغ من العمر 22 عامًا قولها إن كافة النساء الشابات تم سحبهن من قبل الحراس بعد تناولهن العشاء بهدف اغتصابهن.

وبينت المهاجرة غير الشرعية التي تتواجد حاليًا في مكان آمن في أوروبا أنها قضت 4 أشهر في مركز احتجاز في العاصمة طرابلس مع أكثر من 170 امرأة مؤكدة أن ظروف الاحتجاز غير إنسانية بالمرة لرداءة التهوية وغياب الأفرشة النظيفة ومياه الشرب والطعام.

وأضافت المهاجرة غير الشرعية إن تقديم الطعام يتم لمرة واحدة في اليوم مع تقديم عبوات من العصير ليتحتم على من يريد شرب المياه التوجه إلى المراحيض مؤكدة إن الحراس يضعون أدوية مع الوجبات لإخضاع النسوة لعمليات الاغتصاب من دون مقاومة.

ترجمة المرصد – خاص