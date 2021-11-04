فرنسا – هزمت أنستاسيا بافليوتشنكوفا نظيرتها أليز كورنيه لتقود الفريق الروسي للتنس إلى الفوز على فرنسا حاملة اللقب والتأهل إلى نصف نهائي كأس بيلي جين كينج لفرق السيدات لأول مرة منذ 2015.

ويلعب الفريق الروسي، الفائز بكأس الاتحاد أربع مرات بين 2004 و2008، يوم الجمعة ضد الولايات المتحدة التي تغلبت 2-1 على إسبانيا لتنتزع صدارة المجموعة الثالثة.

واحتاج الفريق الروسي، الذي تحتل لاعباته الخمس في براج مراكز ضمن أول 40 على العالم، إلى الفوز بمباراة واحدة في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى بعد تغلبه 3-0 على كندا الثلاثاء.

وخسرت إيكاترينا ألكسندروفا المباراة الأولى أمام كلارا بوريل مما جعل بافليوتشنكوفا، وهي الأعلى تصنيفا في الفريق الروسي بوجودها في المركز 12 على العالم، في حاجة للفوز بمباراتها أمام كورنيه المصنفة 59 عالميا، الأربعاء، لتجنب ترك مصير فريقها معلقا على مباراة الزوجي.

ولعبت كورنيه بروح عالية أمام منافستها الروسية وفازت بالمجموعة الأولى لكن بافليوتشنكوفا رفعت من مستواها لتتفوق بنتيجة 5-7 و6-4 و6-2 في ساعتين و23 دقيقة.

وعادت بوريل وكورنيه إلى الملعب لخوض مباراة الزوجي على أمل منح فرنسا الانتصار على الأقل، لكن الثنائي الروسي المكون من ليودميلا سامسونوفا وفيرونيكا كودرميتوفا فاز بسهولة 6-2 و6-1.

وفي النظام الجديد للبطولة، تم تقسيم 12 فريقا على أربع مجموعات وتتأهل الفرق الفائزة بالصدارة إلى الدور نصف النهائي يوم الجمعة، وتختتم البطولة بالمواجهة النهائية يوم السبت.

وكانت أمريكا، صاحبة الرقم القياسي بحصد اللقب 18 مرة، في خطر بعد الخسارة أمام سلوفاكيا في أول مواجهة لكنها كانت تعلم أن الفوز على إسبانيا سيكون كافيا.

وانتصرت سلون ستيفنز 6-4 و6-4 على نوريا باريزاس دياز ثم تغلبت زميلتها دانييل كولينز على سارة سوريبيس تورمو.

وفي مباراة الزوجي فازت إسبانيا لكن أمريكا ضمنت الصدارة بسبب نسبة الفوز مقابل الخسارة.

ويختتم دور المجموعات يوم الخميس حيث تلعب أستراليا ضد بيلاروس في المجموعة الثانية وسويسرا ضد التشيك صاحبة الضيافة في المجموعة الرابعة.

المصدر: “رويترز”