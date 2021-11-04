روسيا – أعلنت لجنة مؤسسة “روس كوسموس” أن السائحين اليابانيين يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو ومعهما رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين جاهزون للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

ويشير تقرير المؤسسة، إلى أن الحالة الصحية للطاقم، وكذلك الطاقم الاحتياطي المتكون من رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف والسائح شون أوغيسو جيدة ويمكنهم المشاركة في الرحلة الفضائية.

وسيقود رائد الفضاء ميسوركين الطاقم الرئيسي إلى المحطة الفضائية الدولية، على متن المركبة الفضائية “سويوز إم إس-20” التي من المقرر إطلاقها يوم 8 ديسمبر 2021 من مطار بايكونور الفضائي.

هذا ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلة السياحية الفضائية مدة 12 يوما، يعود الطاقم بعدها إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي