ليبيا – قال مستشار الإعلام الأمني بمديرية أمن سبها علي الطرشاني إن القوات تمكنت من إحباط محاولة سطو مسلح على مصرف بالمدينة.

الطرشاني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أكد أن قوة من مديرية أمن سبها برئاسة مدير الأمن العميد محمد بشر تصدت وأحبطت مساء أمس الأربعاء لمحاولة سطو مسلح على مصرف الجمهورية فرع سوق السيارات بالمدينة.

وأوضح أن المديرية وردت إليها معلومات من المواطنين بالقرب من المصرف، بوجود تحركات غريبة في المحيط، وعلى ضوئها انتقلت دورية تابعة للغرفة الأمنية بالمديرية، وتم رصد العصابة وإحباط محاولتهم.

وأضاف أن القوات اشتبكت مع العصابة وألقت القبض على 3 منهم وفرَّ الرابع دون أي إصابات.