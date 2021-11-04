ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو بأن عدد الملقّحين ضد فايروس كورونا في ليبيا تجاوز مليوني شخص بين جرعة أولى وثانية، وبأنه يمكن القول إن ليبيا مستقرة من حيث الوضع الوبائي.

سميو قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء، إنهم لاحظوا تراجعًا في مستوى الإقبال على مراكز التطعيمات.

ورحح أن يكون السبب شعور المواطنين، بانخفاض نسبة الوفيات والإصابات هذه الفترة، لافتًا إلى أنهم ينتظرون وصول شحنة أخرى من اللقاح الأمريكي فايزر خلال نوفمبر الجاري.

كما نوه إلى أن التطعيمات ستكون ذات جدوى في حال تعرضت البلاد لموجة جديدة من وباء كوفيد 19، أو متحور آخر من هذا الفيروس، داعيًا المواطنين لأخذ التطعيمات تجنبًا لمثل هذه التطورات.

وأكد أن الوضع في ليبيا مطمئن بعد الوصول لأكثر من مليوني ملقح، وإصابة عدد كبير بالفايروس الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة الحذر من المتحورات الممكنة.