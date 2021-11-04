ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن القانون الصادر عن مجلس النواب ليس فيه ما يمنع عبد الحميد الدبيبة من الترشح، لكن خارطة الطريق تمنع كل من انتخب لتولي مهام تنفيذية في هذه المرحلة من الترشح لأي منصب، سواء الرئاسة أو البرلمان.

صهد قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “لكن خارطة الطريق كان يفترض أن يضمنها مجلس النواب لتصبح نصًا دستوريًا ملزمًا لكن رئيس المجلس، عقيلة صالح ارتأى حينها عدم فعل ذلك لأسباب وأغراض تعود له”.

وتابع: “ذلك يجعل الخارطة في رأي بعض القانونيين غير ملزمة في هذا الشأن، لكن مؤكد أن الأمر سيكون مثار جدال”، وفق تعبيره.