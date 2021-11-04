ليبيا – شدد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

عبد الجليل وصف في كلمته خلال الملتقى الوطني لدعم الانتخابات تابعت مجرياتها صحيفة المرصد الانتخابات بالوسيلة الوحيدة لإنهاء الوضع السيء في ليبيا لأن وجود رئيس ضرورة قصوى إذ لا توجد دولة في العالم ليس بها رئيس.

وأشاد عبد الجليل بعقد الملتقى في توقيت حاسم يتحتم خلاله كف أيادي من يحاولون عرقلة إجراء الانتخابات التي يسعى الشعب الليبي لإجرائها في موعدها مؤكدا أهمية إحداث التعديلات المطلوبة في القانونين رقم 1 و2 لأن الإجراء لن يتم من دون هذه التعديلات.

ودعا عبد الجليل مجلس النواب لأداء مهامه وتعديل القانونين في ظل الوقوف إلى جانب مفوضية الانتخابات ودعمها بكل ما هو ممكن.