ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إنه لا يوجد تأكيدات حتى الآن بخصوص تكليف رئيس الحكومة لنائبه أو ترشحه للرئاسة، أما الجدل القائم حول قانونية ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات فستتبعه جدالات أخرى.

عمران أضافت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “كل هذا كان نتيجة متوقعة للهزلية التي اتبعت في تأسيس ملتقى الحوار السياسي والذي لا شرعية له وخرج بخارطة طريق ووثائق لم تعتمد من مجلس النواب ولم تضمن داخل الإعلان الدستوري”.

وتابعت: “الجدل القانوني سيطال كل شيء وهذا ما سيفتح في القريب العاجل بابًا جديدًا للخلافات”.